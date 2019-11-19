Прокурор запросила пожизненные сроки обвиняемым этническим узбекам по делу о теракте в Петербурге (видео)

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура России запросила пожизненное заключение для четверых обвиняемых, основных обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.

Представитель обвинения Надежда Тихонова считает их вину доказанной и заявила об этом на выездном заседании Московского окружного военного суда 18 ноября.

Помимо Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых в деле ещё семь обвиняемых. Им вменяют такие статьи, как "Участие в террористическом сообществе", "Теракт и покушение на него", "Незаконное изготовление и транспортировка оружия".

Сроки, которые для них запрашивает прокуратура, составляют до 28 лет лишения свободы. Одному из обвиняемых – имя его не уточняется – стало плохо во время заседания, оно было прервано для оказания медицинской помощи.

Десять из одиннадцати обвиняемых отказались признать вину. На одном из заседаний они продемонстрировали листы бумаги с надписями "Нас подставили", "Мы невиновны" и "Вы увидите, что на нас ничего нет".

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга требовали проверить заявления одного из обвиняемых – Мухамадюсупа Эрматова – о пытках, которым его якобы подвергли в "секретной тюрьме ФСБ". Схожие жалобы поступили от Акрама и Аброра Азимовых.

3 апреля 2017 года в метро Петербурга произошёл взрыв. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Следствие считает, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством.

В результате взрыва пострадали 103 человека. Девять из погибших были женщины и 7 были мужчины. Одиннадцать узбеков были задержаны по подозрению в теракте.

В число лиц, обвиняемых в терроризме, входят братья Аброр и Акром Азимовы, братья Ибрагим и Мухаммадюсуф Эрматовы, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дильмурод Муйдинов, Сайфулло Хакимов, Бахром Эргашев, Содик Артыков и Азамджон Махмудов. В основном это граждане Узбекистана и Кыргызстана, и один из них - гражданин Таджикистана.