РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США не считают более, что еврейские поселения нарушают международное право

CA-NEWS (CA) -  Госсекретарь США Майк Помпео заявил 18 ноября, что США изменили позицию по вопросу о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

В Вашингтоне не считают более, что поселения нарушают международное право. Помпео считает, что статус Западного берега должен быть определён в результате переговоров между Израилем и палестинцами.

Это решение Вашингтона в корне отличается от позиции, которой придерживалась администрация президента Барака Обамы, отмечает Голос Америки. В 2016 году госсекретарь США Джон Керри впервые публично подтвердил, что США считают поселения незаконными.

В Израиле приветствовали решение США отказаться от этой точки зрения. Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что отныне исправлена "историческая ошибка". Лидер победившей на сентябрьских выборах в Израиле партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц также приветствовал заявление Помпео.

Представитель Махмуда Аббаса, лидера Палестинской автономии, назвал решение США "противоречащим международному праву". Евросоюз подтвердил, что будет и дальше выступать против строительства поселений. "ЕС призывает Израиль прекратить строительство поселений в соответствии с его обязательствами в качестве страны-оккупанта", — заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.

Израиль занял территорию Западного берега в 1967 году в ходе Шестидневной войны, с тех пор на этой территории были построены 140 еврейских поселений, в которых сейчас живут около 600 тысяч человек. ООН, Россия, Евросоюз и большинство стран мира считают действия страны незаконными.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МБРР выделит Узбекистану $500 млн на поддержку рыночных реформ
  • Во Внутренней Монголии КНР подтвердили заболевание человеком легочной чумой
  • Гражданина США двое суток продержали на туркменской границе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×