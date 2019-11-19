США не считают более, что еврейские поселения нарушают международное право

CA-NEWS (CA) - Госсекретарь США Майк Помпео заявил 18 ноября, что США изменили позицию по вопросу о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

В Вашингтоне не считают более, что поселения нарушают международное право. Помпео считает, что статус Западного берега должен быть определён в результате переговоров между Израилем и палестинцами.

Это решение Вашингтона в корне отличается от позиции, которой придерживалась администрация президента Барака Обамы, отмечает Голос Америки. В 2016 году госсекретарь США Джон Керри впервые публично подтвердил, что США считают поселения незаконными.

В Израиле приветствовали решение США отказаться от этой точки зрения. Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что отныне исправлена "историческая ошибка". Лидер победившей на сентябрьских выборах в Израиле партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц также приветствовал заявление Помпео.

Представитель Махмуда Аббаса, лидера Палестинской автономии, назвал решение США "противоречащим международному праву". Евросоюз подтвердил, что будет и дальше выступать против строительства поселений. "ЕС призывает Израиль прекратить строительство поселений в соответствии с его обязательствами в качестве страны-оккупанта", — заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.

Израиль занял территорию Западного берега в 1967 году в ходе Шестидневной войны, с тех пор на этой территории были построены 140 еврейских поселений, в которых сейчас живут около 600 тысяч человек. ООН, Россия, Евросоюз и большинство стран мира считают действия страны незаконными.