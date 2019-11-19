Узбекский двойник Зеленского Умид Исабоев сыграет роль президента Украины в кино

CA-NEWS (UZ) - Двойник Зеленского из Узбекистана Умид Исабоев сыграет роль президента Украины. Об этом сообщает Telegram-кагал Mash 19 ноября.

По данным его автором, Исабоеву предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт.

Ранее сообщалось, что выходец из Узбекистана приехал в Москву, чтобы работать в автомастерской. Он мечтал о карьере комика и был очень похож на действующего президента Украины. После того, как фотографии Умида Исабоева попали в интернет, он проснулся знаменитым.

Его стали приглашать на телевизионные эфиры и снимать его в рекламе.

Сам Исабаев мечтает о карьере юмориста в телевизионной юмористической передаче «Comedy club». Он обратился к резиденту шоу Гарику Мартиросяна с просьбой взять его на передачу.



