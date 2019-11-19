РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекский двойник Зеленского Умид Исабоев сыграет роль президента Украины в кино

CA-NEWS (UZ) -  Двойник Зеленского из Узбекистана Умид Исабоев сыграет роль президента Украины. Об этом сообщает Telegram-кагал Mash 19 ноября.

По данным его автором, Исабоеву предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт.

Ранее сообщалось, что выходец из Узбекистана приехал в Москву, чтобы работать в автомастерской. Он мечтал о карьере комика и был очень похож на действующего президента Украины. После того, как фотографии Умида Исабоева попали в интернет, он проснулся знаменитым.

Его стали приглашать на телевизионные эфиры и снимать его в рекламе.

Сам Исабаев мечтает о карьере юмориста в телевизионной юмористической передаче «Comedy club». Он обратился к резиденту шоу Гарику Мартиросяна с просьбой взять его на передачу.


print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Полиция Гонконга взяла штурмом кампус университета, где скрывались протестующие
  • Минюст: ICSID отклонил 90% исковых требований турецких инвесторов к правительству Узбекистана
  • В Алматы избили клоуна Кроху. Полиция начала проверку
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×