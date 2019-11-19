Монголка помогла иностранке, потерявшей сознание на борту самолета

CA-NEWS (MNG) - В самолете рейса США - Нигерия внезапно ухудшилось состояние американской гражданки нигерийского происхождения.

77-летняя женщина потеряла сознание и экипаж обратился к пассажирам, имеется ли на борту лица с медицинским образованием

Из таковых оказалась гражданка Монголии С.Цэрмаа. Она ухаживала за пациенткой в течение 6 часов.

Цэрмаа получила туристический сертификат 150 долларов от “United Air” в качестве благодарности от экипажа.