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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголка помогла иностранке, потерявшей сознание на борту самолета

CA-NEWS (MNG) -  В самолете рейса США - Нигерия внезапно ухудшилось состояние американской гражданки нигерийского происхождения.

77-летняя женщина потеряла сознание и экипаж обратился к пассажирам, имеется ли на борту лица с медицинским образованием

Из таковых оказалась гражданка Монголии С.Цэрмаа. Она ухаживала за пациенткой в течение 6 часов.

Цэрмаа получила туристический сертификат 150 долларов от “United Air” в качестве благодарности от экипажа.

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