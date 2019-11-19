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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сенате рассмотрели вопросы военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией

CA-NEWS (KZ) -  В Сенате Казахстана 19 ноября состоялась расширенное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности по законопроекту «О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Турции о военном сотрудничестве», сообщает пресс-служба Сената.

«Основная цель законопроекта – дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией. Ратификация документа расширит возможности Казахстана в военной сфере и положительно отразится на развитии военного сотрудничества между двумя государствами», - отметил председатель Комитета Мухтар Кул-Мухаммед.

Напомним, Соглашение между правительством Казахстана и правительством Турции о военном сотрудничестве подписано 13 сентября 2018 года в Анкаре.

Разработчики законопроекта отметили, что между двумя странами будут проводиться совместные учения, научные и технические исследования, а также обсуждаться вопросы оборонной промышленности.

Документы переданы на рассмотрение Палаты.

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