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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В сети появился ролик о Монголии, который презентуют на конкурсе «Мисс мира - 2019»
Предыстория: В Сети появился ролик о Казахстане, который презентуют на конкурсе "Мисс мира - 2019" (видео)

CA-NEWS (MNG) -  В сети появился ролик о Монголии, который презентуют на конкурсе "Мисс мира - 2019".

М.Цэвэлмаа, 23-летний доктор, была коронована мисс Монголией и выступит с этим видео на "Мисс мира - 2019" 14 декабря в Лондоне.

В видео М.Цэвэлмаа рассказывает о земле Монголии, а также с гордостью рассказывает про своего отца С. Мандаха.

М.Цэвэлмаа будет соревноваться с конкурсантами из 130 стран по красоте, знаниям и артистичным навыкам.

М.Цэвэлмаа окончила Монгольский национальный университет медицинских наук в июне и скоро начнет работать врачом.

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