Дети за решеткой: потерянное детство и будущее. Новое исследование ООН

CA-NEWS (CA) - Более семи миллионов детей сегодня лишены свободы. Это те, кто находится в тюрьмах, центрах содержания иммигрантов и других закрытых учреждениях. Авторы нового глобального исследования утверждают, что содержание детей под стражей недопустимо не только с точки зрения их прав, но и контрпродуктивно для общества, передает служба новостей ООН.



Исследование, проведенное ООН совместно с организацией Global Campus of Human Rights, показало, что сложившаяся ситуация идет вразрез с принципами Конвенции ООН о правах ребенка. Этот международный договор, которому в ноябре исполняется 30 лет, гласит, что дети подлежат заключению исключительно в качестве крайней меры и могут быть задержаны лишь на самый кратчайший срок. «Это означает, что детей в принципе нельзя заключать под стражу, а государства всегда обязаны, в первую очередь, принимать меры, не предусматривающие лишения свободы», - говорится в докладе.

В результате опросов выяснилось, что в заключение попадают, как правило, самые незащищенные, бесправные и «забытые»: это дети из беднейших слоев населения, из числа религиозных меньшинств, коренных народов, мигрантов и беженцев, а также дети-инвалиды. Многих из них отняли у родителей или родители бросили их сами. Оказавшись на улице, отмечают эксперты, они подвергаются насилию и становятся жертвами эксплуатации.

По меньшей мере, 410 тыс. детей и подростков находится в тюрьмах или следственных изоляторах, где насилие является нормой, многие из них – по обвинению в прогулах, непослушании и потреблении алкоголя. Еще миллион содержатся в полицейских участках. 330 тыс. детей из 80 стран каждый год оказываются в центрах задержания мигрантов. Больше пяти миллионов детей

«заперты» в закрытых учреждениях разного типа.

В последнее время растет число несовершеннолетних, попадающих за решетку в связи с вооруженными конфликтами или из соображений защиты национальной безопасности. В ООН объясняют это жесткими мерами в области борьбы с терроризмом, включая преследование детей и подростков за посты в социальных сетях.

«Вместо того, чтобы воспитываться в собственной, приемной или патронажной семье, они оказываются в закрытых заведениях или в местах лишения свободы», - отмечают авторы доклада и подчеркивают, что, согласно Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет право расти в семейной обстановке, а государства обязаны оказывать более существенную поддержку семьям и системам соцобеспечения.

«Именно в детстве формируется личность человека, устанавливаются эмоциональные отношения с другими, развиваются их социальные и познавательные навыки, проявляются их таланты, - напоминают эксперты. – Из ответов детей, опрошенных в ходе исследования, совершенно ясно, что, лишая их свободы, мы отбираем у них детство».

По имеющимся данным, лишение свободы усугубляет имеющиеся проблемы со здоровьем и создает новые: депрессию, посттравматический синдром, мысли о самоубийстве. Причем, как установили ученые, существует связь между содержанием детей под стражей и их преждевременной смертностью после освобождения.

Лишение детей свободы не только негативно сказывается на их здоровье и развитии, оно контрпродуктивно и дорого обходится обществу, говорится в исследовании. Однако именно эта группа детей фактически «невидима» для остального общества и об их судьбе мало кто знает.

В исследовании отмечаются некоторые положительные сдвиги последних лет, но подчеркивается настоятельная необходимость сделать гораздо больше для того, чтобы найти альтернативы содержанию детей в закрытых учреждениях, положить конец задержанию детей-мигрантов и принять все возможные меры для выполнения положений Конвенции.

«Наше общество забыло одну простую истину: детей нельзя заключать под стражу, - напоминает руководитель авторского коллектива Манфред Новак, - потому что лишить их свободы - значит отнять у них принадлежащие им права, лишить их возможности нормально функционировать, обречь на существование, скрытое от глаз общества, и лишить их любви».