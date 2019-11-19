Туркменистан укрепляет сотрудничество с Международной организацией по миграции

- Туркменистан, общество
- 17:07, 19 ноября 2019
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев 18 ноября встретился с региональным координатором Международной организацией по миграции (МОМ) по Центральной Азии, главой представительств МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейналом Гаджиевым. Об этом сообщило туркменское внешнеполитическое ведомство.
В ходе переговоров Хаджиев и Гаджиев обсудили приоритетные направления сотрудничества между Туркменистаном и МОМ. Собеседники также рассмотрели реализацию совместных планов и разработку программ на 2020 год.
Участники встречи отметили необходимость координации действий с целью разрешения глобальных вопросов миграции, включая содействие мигрантам в чрезвычайных ситуациях, а также предупреждение и предотвращение торговли людьми. Стороны подчеркнули эффективность взаимодействия в международных форматах, включая Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
Собеседники говорили о важных инициативах Туркменистана в области поддержки мигрантам и лицам безгражданства. Была отмечена необходимость дальнейшего проведения специальных тренингов и семинаров с привлечением международных экспертов. Стороны договорились развивать международное сотрудничество в сфере миграции.