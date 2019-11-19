Публичным библиотекам Монголии предоставили эпос о «Джангаре»

CA-NEWS (MNG) - 18 ноября в Национальной библиотеке Монголии (НБМ) состоялся запуск сборника книг героический эпос о «Монгольского Джангар» в Монголии. Пакет будет представлен 376 библиотекам по всей стране, и вначале он был передан 11 библиотекам города Улан-Батора и сомона Бат-Өлзий аймака Өвөрхангай. В рамках «Кампании просвещения», инициированной премьер-министром У. Хурэлсухом, эпическая поэма «Монгольский Джангар» была опубликована при поддержке Швейцарского агентства развития и фонда «Das ikher».

На мероприятии премьер-министр У. Хурэлсух сказал: «Монгольская эпопея Джангар имеет большое значение для воспитания, такого как мирная жизнь, дружба, обожание и защита родины и патриотизм. Распространение монгольского эпоса в библиотеках - это начало работ по ознакомлению детей, молодежи и общественности с культурой, традициями, историей и обычаями, восстановлению, гордости и просвещению», вручил первого комплекта книг директору Национальной библиотеки г-жу Б. Ичинхорлоо.

Монгольский Джангар, древняя устная эпическая поэма Монголии, был составлен и подготовлен для публикации историком и эпическим рассказчиком Д. Сурия в 1986 году. Д. Сурия составил 10 глав эпопеи, напечатанной в «Тод Бичиг» в Калмыкии в 1910 г., и 13 глав эпопеи, опубликованной во Внутренней Монголии в 1958 г., и провел долгосрочные исследования версий легенд, сказок и эпопей, устно унаследованных от этнических групп Монголии. В результате были созданы томов с 17 главами, предисловием, окончанием и пояснениями. В 2018 году героическая эпическая поэма «Монгольский Джангар» была впервые опубликована в 2018 году по случаю 100-летия со дня рождения Д.Сурии. На этом мероприятием Министерство образования, культуры, науки и спорта начинает распространение книги во всех публичных библиотеках в каждом уголке страны. Дети Д.Сурии основали фонд «Das ikher», цель которого - донести эту эпическую книгу до каждой семьи. На церемонии Заслуженный деятель культуры и эпический рассказчик, туульч Э. Баатаржав исполнил часть эпической поэмы «Джангар» и «Алтай магтаал» («Хвала Алтайским горам») в сочетании с исполнением традиционных инструментов Цуур и Ятга.

Исполнение монгольского эпоса «Джангар» было включено в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, в 2011 году.