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  19 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан попал в топ-20 самых привлекательных стран для туристов в 2020 году, - Titan Travel

CA-NEWS (UZ) -  В двадцатку самых привлекательных стран для путешествия в 2020 году по версии Titan Travel вошли США, Канада, Италия, Индия, Южная Африка, Австрия, Вьетнам, Япония, Китай, Австралия, Узбекистан, Египет, Испания, Коста-Рика, Борнео, Греция, Словения, Куба, Перу и Исландия.

Согласно рейтингу Titan Travel, наша страна наравне с такими странами как Египет, Испания и Коста-Рика, признана одним из самых привлекательных и экзотических направлений для путешествия в 2020 году.

«При составлении рейтинга мы наблюдали рост туристического потенциала отдельных стран. Например, Узбекистан был введен в список топ-20, Коста-Рика поднялась до 14 пункта, Борнео впервые занял место среди двадцатки», — отметил управляющий директор Titan Travel Энди Сквирелл.

Как подчеркнул Энди Сквирелл, на сегодняшний день организация предлагает более 300 направлений в 70 странах и 7 континентах, передает пресс-служба "Узбектуризма".

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