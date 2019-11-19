В Джизаке школьный учитель избил учеников за пропуск уроков

CA-NEWS (UZ) - В Джизаке учитель школы №21 Шараф Рашидовского района избил учеников 8-го класса за пропуски уроков, сообщает Daryo.

По данным издания, учитель Зият Пардаев избил учеников Умурзока Назаркулова, Огабека Равшанова и Шерали Ишпулатова. Сообщается, что инцидент произошел 22 октября текущего года.

Управление народного образования района ведет разбирательство по сложившейся ситуации.