В Джизаке насмерть отравились газом 7 рабочих, ремонтировавших здание ОВД

CA-NEWS (UZ) - Семеро мастеров, работавших в здании управления внутренних дел в городе Даштабад Зааминского района Джизакской области, скончались от угарного газа в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили родные погибших рабочих. Эту информацию подтвердили три независимых друг от друга источника, передает centralasian.org.



По словам родственников погибших, рабочие, в основном молодые ребята, ночевали в одной из комнат в отделении милиции.

С раннего утра здание было окружено сотрудниками милиции.

Очевидцы говорят, что тела были вывезены через заднюю дверь районного отдела внутренних дел и доставлены в городской морг Джизака.

В настоящее время родственники погибших рабочих собрались в Даштабадском районном отделе милиции.

Очевидец, который попросил остаться неизвестным, сказал, что управление внутренних дел было оцеплено с раннего утра. «Я видел вчера этих молодых парней в возрасте от 20 до 30 лет. Мой друг, который работает в милиции, сказал, что молодые люди работали в милицейском участке. Той ночью все умерли от отравления газом. Когда я утром пришел в участок, сотрудники милиции приехали на машине "Джип" с тонированными окнами. Я видел, как один из родственников ребят сильно плакал, и его не впускали внутрь», - рассказал очевидец.

Другой свидетель рассказал, что тела были вывезены из задней двери отделения милиции. «Говорят, что их доставили в Джизак на экспертизу. Я насчитал семь выехавших (микроавтобусов - прим. ред.) "Дамасов"», - сказал собеседник.

«Ребята жили в комнате на втором этаже здания. Ночью они включали газовую плиту. Ночью газ отключили и вновь включили. Спящие парни отравились газом. Это мне рассказал мой друг, работающий в органах», - сказал один из очевидцев.

По пока неподтверждённым данным, двое из погибших уже опознаны. Они были родом из Самаркандской области. Остальные пятеро из Бахмальского района Джизакской области.

Чиновник из Даштабадского городского управления внутренних дел подтвердил инцидент, но отказался сообщать подробности происшествия.