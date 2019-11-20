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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Третьем комитете ООН одобрили проект резолюции об улучшении положения женщин в сельских районах, инициированный Монголией
Глава МИД Монголии Д.Цогтбаатар
Глава МИД Монголии Д.Цогтбаатар

CA-NEWS (MNG) -  18 ноября третий комитет (социальный, гуманитарный и культурный) 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций без голосования одобрил проект резолюции под названием «Улучшение положения женщин и девочек в сельских районах», инициированный Монголией.

В резолюции отражены несколько новаторских целей по укреплению устойчивости и адаптационного потенциала всех сельских женщин и девочек для реагирования на экономические, социальные и экологические потрясения и неблагоприятные последствия изменения климата, стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений и их восстановления путем предоставления необходимой инфраструктуры, услуги, технологии, системы раннего предупреждения, финансирование, страхование, социальная защита и достойный труд для женщин.

105 государств-членов ООН присоединились к резолюции «Улучшение положения женщин и девочек в сельской местности» в качестве соавторов.

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