Узбекская актриса Гавхар Шарипова погибла, выпав из кабины грузовика

CA-NEWS (UZ) - 18 ноября в Кашкадарьинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла актриса Гавхар Шарипова.

Как сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД, в ночь на 18 ноября 2019 года в 02:20 часов ночи 29-летний Ф.Ш., управляя грузовым автомобилем марки “ISUZU” учинил ссору с попутчицей - 39-летней Гавхар Шариповой.

Водитель, несмотря на то, что видел, как Гавхар Шарипова открыла дверь автомобиля и пытается сойти с автомобиля, не снизил скорость автомобиля, в результате чего актриса выпала из салона автомобиля на проезжую часть и, получив телесные повреждения, не совместимые с жизнью, скончалась на месте.

"Согласно предварительной справки бюро судебно-медицинской экспертизы, Шарипова Г. скончалась от тяжких телесных повреждений, присущих травмам, полученным в результате дорожно-транспортного происшествия", - отмечатеся в сообщении ведомства.

Гавхар Шарипова родилась в 1980 году в Навои. В 2001 году окончил Ташкентский государственный институт искусств (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана) по специальности драматургия и театр. Работала в Узбекском национальном академическом театре драмы. В 2003 году сыграла роль Рехи в постановке произведения Готхольда-Эфраима Лессинга «Натан мудрый» в Узбекском национальном академическом драматическом театре.

В кино она запомнилась зрителям по фильмам «Алданган аёл» («Обманутая женщина»), а также по сериалам «Сарвиноз» и «Алпомиш». Кроме того, Гавхар Шарипова сыграла роль Нафисы в популярном сериале «Опа-сингиллар». Озвучивала персонажей мультфильмов и иностранных фильмов.

Шарипова была известна не только как актриса, но и как поэтесса, она является автором стихотворений, на некоторые из которых написаны песни.

Коллектив Национального агентства "Узбеккино" и Ассоциации кинематографистов Узбекистана выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актрисы.