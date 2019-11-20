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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министры Казахстана и Азербайджана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспийского моря

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министры Казахстана Аскар Мамин и Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в Актау торжественной церемонии начала строительства «TransCaspian Fiber Optic» (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря, сообщает пресс-служба правительства РК.

Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 км осуществят АО «Транстелеком», «KazTransCom» и азербайджанский оператор связи «AzerTelecom». ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с.

Глава правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект «TransCaspian Fiber Optic» позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.

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А. Мамин и А. Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр А. Мамин принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по производству метанола и олефинов. Проект реализует сингапурская компания «WestGasOil», объем инвестиций – $1,8 млрд. Мощность завода – 300 тыс. тонн метанола и 600 тыс. тонн олефинов в год. На период строительства будет создано 4000 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию в 2023 г. персонал предприятия составит 650 человек.

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Глава Правительства ознакомился с ходом строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel», а также работой предприятий «КазАзот», «Mangystau Oil Refining» и хлебо-булочного завода «Maga-Bread».

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