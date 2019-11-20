Следственный департамент опубликовал заявление о смерти мужчины во время допроса в отделе милиции в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - Следственный департамент при МВД Узбекистана выступил с заявлением по поводу информации, изложенной в статье «Допрошенный в ОВД скончался. Близкие родственники которого утверждают, что смерть наступила в результате побоев», распространенной 18 ноября 2019 года.

В заявлении ведомства отмечается:

Установлено, что 16 ноября 2019 года гражданин Джаббаров Н., обратился в ОВД Булунгурского района Самаркандской области с заявлением, в котором указал, что один из жителей этого района О.Р. занимается незаконным сбытом наркотических средств «марихуана» и просил принять в отношении него законные меры.

Примерно в 13:30 того же дня, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками ОУР ОВД Булунгурского района, гражданин О.Р. был задержан при незаконном сбыте Джаббарову Н. наркотических средств «марихуана» общим весом 3,71 грамм за 150.000 сум. При О.Р. также было обнаружено наркотическое средство «марихуана» общим весом 0,78 грамм и примененные в мероприятии денежные средства, которые и были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту 16 ноября 2019 года Следственным отделом при ОВД Булунгурского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. О.Р. был привлечен в качестве обвиняемого и в отношении него избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу».

В ходе предварительного следствия Джаббаров Н. не был доставлен органам следствия и по уголовному делу не допрошен.

16 ноября 2019 года, примерно в 16:00 часов при оформлении первичных документов в служебном кабинете сотрудников ОУР ОВД Булунгурского района, здоровье Джаббарова Н. ухудшилось, повысилось артериальное давление и с сердечным приступом он был доставлен в медицинское учреждение Булунгурского района, где в последствии скончался.

Согласно справки судебно-медицинской экспертизы, у Джаббарова Н. диагностирована острая сердечная недостаточность, коронарокардиосклероз, ишемическая болезнь сердца, каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время, по факту смерти Джаббарова Н. прокуратурой Булунгурского района ведется доследственная проверка и назначена соответствующая экспертиза.

Как сообщалось ранее в статье, ссылаясь на родственников Насриддина Джабборова, долгие годы покойный мужчина был вынужден играть роль во время спецопераций сотрудников правоохранительных органов.

– В прошлом он был трижды судим. Ранее он курил анашу. Но после последнего освобождения из тюрьмы бросил и пить, и курить. После возвращения из России его и самого подставили, посадили в тюрьму, обвинив в торговле наркотиками. Еще два раза он отсидел на мошенничество. Насриддина освободили раньше срока, чтобы он сотрудничал с милицией. Он состоял на спецучете. Сотрудники отдела уголовного розыска использовали его в случаях подставы. Заставляли Насриддина играть роль, чтобы посадить невинных людей. Насриддин был крайне недоволен этим и обращался с жалобой в президентский портал и областную прокуратуру. Он открыто конфликтовал с операми, обвиняя их в том, что он подкидывают наркотики невиновным людям. Поэтому в минувшую субботу его жестоко избили и окончательно покончили с ним, – рассказал один членов семьи Насриддина Джабборова.