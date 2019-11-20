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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Национальная библиотека Монголии переедет в новое здание

CA-NEWS (MNG) -  Национальная библиотека Монголии переедет в новое 11-этажное здание, которое в настоящее время строится в Сухбаатарском районе Улан-Батора, недалеко от посольства США. Ожидается, что новая библиотека откроется в июне 2020 года.

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Первоначально строительство планировалось завершить в 2016 году, однако строительство было отложено из-за финансовых трудностей. Позже правительство Монголии одобрило 12 миллиардов тугриков ($4,4 млн) для строительства нового здания библиотеки.

Новая Национальная библиотека будет охватывать читальные залы и хранилища и будет оснащена всем необходимым для создания дружественной обстановки для читателей всех возрастов.

Нынешнее историческое здание Национальной библиотеки будет использоваться в качестве академического исследовательского центра после того как библиотека переедет в новое здание.

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