Национальная библиотека Монголии переедет в новое здание

CA-NEWS (MNG) - Национальная библиотека Монголии переедет в новое 11-этажное здание, которое в настоящее время строится в Сухбаатарском районе Улан-Батора, недалеко от посольства США. Ожидается, что новая библиотека откроется в июне 2020 года.

Первоначально строительство планировалось завершить в 2016 году, однако строительство было отложено из-за финансовых трудностей. Позже правительство Монголии одобрило 12 миллиардов тугриков ($4,4 млн) для строительства нового здания библиотеки.

Новая Национальная библиотека будет охватывать читальные залы и хранилища и будет оснащена всем необходимым для создания дружественной обстановки для читателей всех возрастов.

Нынешнее историческое здание Национальной библиотеки будет использоваться в качестве академического исследовательского центра после того как библиотека переедет в новое здание.