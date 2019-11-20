Швеция закрыла дело против Джулиана Ассанжа об изнасиловании

CA-NEWS (CA) - Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые в Швеции против сооснователя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сняты. Шведская прокуратура прекратила расследование, начатое в 2010 году, передает BBC.



48-летний активист, опубликовавший на сайте утечек WikiLeaks миллионы засекреченных правительственных документов США, Британии и других государств, материалы о войне в Ираке и дипломатическую переписку ведущих мировых держав, сейчас находится в лондонской тюрьме Бельмарш.

Изначально обвинения против Ассанжа в изнасиловании были выдвинуты двумя женщинами в 2010 году в Швеции. Они обвиняли его в сексуальных домогательствах из-за якобы произошедшего секса без презерватива. Вскоре следствие было прекращено, но спустя некоторое время вновь открыто.

Срок давности по этому делу истек в августе 2019 года.

В 2012 году, опасаясь высылки из Великобритании по запросу шведской прокуратуры, Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора и получил его. В здании посольства он пробыл безвылазно семь лет, однако весной 2019 года президент Эквадора Ленин Морено лишил активиста эквадорского гражданства и отказал в убежище, объяснив это тем, что Ассанж предположительно продолжал координировать работу хакеров.

