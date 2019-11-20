Делегация Евросоюза в Узбекистане прокомментировала высказывания главы Ташкента в адрес журналистов

CA-NEWS (UZ) - Делегация Евросоюза в Узбекистане на своей странице в соцсетях опубликовала заявление, в котором призвала к обеспечению безопасности журналистов при выполнении ими своих обязанностей.

"Делегация Европейского Союза внимательно следит за развитием событий вокруг угроз, прозвучавших в адрес журналистов. Свобода на выражение мнений является неотъемлемой частью демократического общества, а безопасность журналистов при выполнении ими своих обязанностей, является необходимым условием для обеспечения этой свободы", - отмечается в заявлении ЕС.

"Любые действия, подрывающие эту безопасность, независимо от их источника, должны восприниматься чрезвычайно серьезно; допущение угроз к одному журналисту влияет на работу всей профессии и право на получение информации всем обществом. Угрозы, которые стали публичными в последнее время, являются нарушением международных обязательств Узбекистана и национального законодательства; необходимо тщательно их расследовать и обеспечить несение ответственности за любые нарушения закона", - говорится в тексте документа.

Напомним, что 16 ноября в узбекском сегменте соцсетей распространилась аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на голос главы Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, оскорбляет и угрожает физической расправой журналистам.

«Кто они такие?! Они – твари последние!!! Они дети человека или дети собаки? Беспринципные грязные бедолаги, петухи – вот кто они!», – говорит на аудиозаписи. Я могу сделать так, что от вас вся махалля откажется, с вами ваши же соседи постыдятся здороваться, я могу сделать так, что над вашими родителями будут издеваться! Я это могу сделать за шесть секунд! Вы сомневаетесь?! Я легко могу сделать из вас гея. Это легко! У нас же свобода слова! Посажу вас в такси к гею и сфотографирую. Все! Вы – гей! Понравится это нашему руководителю, или не понравится – мне все равно, у меня тоже есть свой характер!», – говорит на аудиозаписи глава Ташкента.

Все новости по ситуации с хокимом Ташкента и журналистами можно прочитать здесь.