Сына экс-президента Германии убили во время чтения лекции в Берлине

CA-NEWS (CA) - Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фриц фон Вайцзеккер, скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik. Об этом сообщает издание Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Происшествие произошло во время выступления Вайцзеккера в поликлинике, где к нему подошел мужчина и ранил его ножом.

От полученных ранений 59-летний врач скончался. Один из присутствовавших на лекции людей попытался помешать преступнику, но был тяжело ранен, сейчас он находится в больнице.

Мотивы поступка убийцы на данный момент не раскрываются.

Фриц фон Вайцзеккер занимал пост главного врача клиники Schlosspark с 2005 года. Его отец, Рихард фон Вайцзеккер, был президентом Германии с 1984 по 1994 год.