Rio Tinto в Монголии столкнулась с очередной проблемой

CA-NEWS (MNG) - Горнодобывающая компания Rio Tinto (ASX, LON, NYSE: RIO) столкнулась с новой проблемой в своем подземном проекте по добыче меди Оюу-Толгой в Монголии, поскольку административный суд поддержал заявления неправительственной организации о том, что правительство не соблюдало надлежащие процедуры при заключении соглашения, лежащему в основе развития актива.

Местная группа Дархан Монгол Ногоон Нэгдэл, которая выступает за экологическое равновесие и экономическую независимость, оспаривает соглашение, подписанное в 2015 году, а также ставит под сомнение авторитет монгольских чиновников, участвующих в переговорах, приведших к заключению соглашения.

Официальное письменное решение суда, как ожидается, будет опубликовано в ближайшие недели, сообщила Rio Tinto.

Грядущий судебный процесс является одной из многих недавних проблем с которыми Rio Tinto столкнулась в Монголии за последние два года.

В январе 2018 года правительство страны обслужило Оюу-Толгой вексель на сумму 155 миллионов долларов США в виде возвратных налогов — второй налоговый спор шахты с 2014 года. В то время компания заявила, что расходы, связанные с проведением аудита налогов, введенных и уплаченных оператором рудника в период с 2013 по 2015 год.

Вскоре после этого шахта, расположенная в южной части пустыни Гоби, была вынуждена объявить форс-мажор после протестов китайских угольных перевозчиков, которые нарушили поставки вблизи границы.

Ситуация побудила исполнительного директора Rio Жан-Себастьяна Жака посетить премьер-министра Ухнаагиина Хурэлсуха, чтобы обсудить, как построить взаимовыгодные партнерские отношения. За поездкой последовало объявление компании об открытии нового офиса в стране, сфокусированного на разведке и местных связях.

Эта проблема вновь возникла в апреле, когда группа законодателей Монголии рекомендовала пересмотреть соглашение 2009 года о начале строительства шахты. Это также посоветовало отменить соглашение 2015 года, позволяющее для подземного расширения шахты.

В июле этого года Rio Tinto предупредила, что расширение в стадии исполнения займет 16-30 месяцев дольше, чем ожидалось. Проект обойдется в дополнительные 1,9 миллиарда долларов к запланированным инвестициям в 5,3 миллиарда долларов, в основном из-за повышенного риска обвального происхождения.

Оюу-Толгой была открыта в 2001 году, а Rio получила контроль над ней в 2012 году. Ожидается, что продолжающееся расширение рудника позволит поднять добычу с 125–150 тыс.тонн в этом году до 560 тыс.тонн при полном наклоне с 2025 года, что сделает его крупнейшим новым медным рудником, который будет запущен в эксплуатацию. через несколько лет.

Эта шахта принадлежит одной трети правительства Монголии, а две трети - канадской компании Turquoise Hill Resources (TSX, NYSE: TRQ). Из 66% акций Turquoise Rio принадлежит 51% в проекте.

И Rio Tinto, и Turquoise опровергли предположения о том, что план разработки и финансирования подземного рудника (UDP) или любые другие основополагающие соглашения для Оюу-Толгой были незаконными.