В Ашхабаде мясо подорожало на 17%

CA-NEWS (TM) - С середины ноября на рынках Ашхабада поднялись цены на мясо. Килограмм говядины или баранины вырос с 30 до 35 манатов, что составляет около 17%. Свинину продают по 36 манатов за килограмм, сообщили "Хроники Туркменистана".



Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», на некоторых ранках из-за сократившегося спроса продавцы могут снизить цены. Например, на рынке «Гулистан» килограмм говядины можно купить за 33 маната. Ценников на базаре нет.

На рынке «Берекетли» ценники есть. На них написано, что говядина стоит 24 маната, однако мясо продают за 35 манатов.

В начале осени на ценниках была указана цена 18 манатов за килограмм, но мясо также продавали дороже.

17 ноября в госмагазинах на рынке «Азатлык» (бывший Ташаузский базар) появились бананы. Продавали их только за безналичный расчет по 6 манатов за килограмм. В коммерческих магазинах они стоят 12-13 манатов за килограмм.

13 ноября наличные перестали принимать в торговом центре «Гулистан».

Курс Центрального Банка Туркменистана 3,5 туркменских маната - $1. Средняя заработная плата в стране составляет по официальному курсу около $228 долларов.