«Ни еды, ни извинений»: казахстанцы пожаловались на 9-часовую задержку самолета Bek Air

CA-NEWS (KZ) - Пассажиры рейса Актау-Нур-Султан авиакомпании Bek Air пожаловались на то, что вылет самолета задержали на девять часов. При этом, отметили пассажиры, им не предоставили горячей еды, расположения в гостинице и даже элементарных извинений, передает NUR.KZ.

Как рассказал один из пассажиров Ануар Серик, самолет должен был вылететь из Актау в Нур-Султан в 22.10 19 ноября.

Однако рейс перенесли на 02.15 ночи, а затем и вовсе на 7.20 утра. При этом, отметил пассажир, первое оповещение пришло слишком поздно, когда большая часть людей уже была в аэропорту и ожидала вылета в назначенное время.

Казахстанец отметил, что законные права пассажиров на горячую еду не были удовлетворены. Кроме того, пассажиры негодуют, почему никто из представителей компании не принес им извинения.

«Некоторые пассажиры иногородние, транзитные, с малыми детьми, но компания почему-то не стала соблюдать закон, а там все четко прописано.

По закону, если задержка рейса - два часа, то пассажирам положены прохладительные напитки; четыре часа – горячее питание; шесть часов – спальное место в гостинице.

Все, что нам дали из еды – булка с сыром! И все!

Ни нормальных извинений, ни объяснении со стороны руководства и сотрудников компании не было», - рассказал Ануар Серик.

В call-центре авиакомпании Bek Air подтвердили, что рейс действительно был задержан на такой большой промежуток времени. Там проинформировали, что самолет благополучно вылетел в 7 утра. Однако причины столь длительной задержки назвать не смогли.