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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ШОС через две недели отреагировала на нападение на погранзаставу в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили нападение боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на погранотряд в Таджикистане в ночь с 5 на 6 ноября. Данное заявление организация распространила 19 ноября.

Организация выразила полную поддержку действиям силовых структур республики по пресечению данной акции.

Инцидент подтверждает необходимость последовательных и решительных действий в рамках Организации по поддержанию региональной безопасности и стабильности, в том числе по усилению совместной борьбы с угрозами и вызовами терроризма и экстремизма, отмечает ШОС.

Напомним, вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных людей в масках, с применением огнестрельного оружия в начале ноября напала на погранзаставу №4 "Ишкобод" пограничного отряда "Султанабад" на таджикско-узбекской границе, завладев пятью единицами огнестрельного оружия.

ПО официальным данным, пограничники дали отпор, ликвидировав 15 членов вооруженной группировки. Еще пятерых удалось задержать. Уничтожено 4 автомашины группировки. При этом во время перестрелки погибли один солдат Пограничных войск и работник МВД Таджикистана.

ГКНБ РТ установлено, что группировка незаконно пересекла таджикско-афганскую границу по специальному заданию.

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