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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Американский режиссер и сценарист проведут семинар в Монголии по написанию сценариев

CA-NEWS (MNG) -  Камерон Йэтс, директор фильма «Шеф Флинн» (Chef Flynn) и сценарист Джефф Стоквелл посетит Монголию с 13 по 16 декабря. Дуэт проведет четырехдневный семинар по написанию сценариев и рассказу для монгольских кинематографистов и писателей. Режиссеры были приглашены для участия в Американской кинопоказе 2019 года в Монголии.

С 13 по 16 декабря 2019 года в кинотеатре «iCinema» в рамках программы American Film Showcase 2019 будут бесплатно представлены 10 фильмов.

Финансируемая за счет гранта Бюро Государственного департамента по делам образования и культуры (ECA) и созданная Школой кинематографических искусств (SCA) Университета Южной Калифорнии, выставка демонстрирует ценность фильма для развития взаимопонимания и сотрудничества, диалога и дебатов. вокруг социальных вопросов.

«Шеф Флинн» (Chef Flynn), США, 2018. Режиссер: Камерон Йэтс.

Если в предыдущем фильме речь шла о старейшем, наверное, мастере своего дела, то в этой ленте рассказывается о молодом вундеркинде — Флинне МакГарри из Нью-Йорка. Флинн родился в 1998 году. Год назад он открыл свой ресторан. Это история о том, как «обычный» мальчик заинтересовался готовкой, устав от скучной еды дома, да к тому же часто заказываемой удаленно. Просмотр видео на YouTube и в кулинарных блогах сделал свое дело — навыкам приготовления еды школьника могли позавидовать опытные повара. Итог: семья, поняв, что это талант, перестраивает спальню под кухню для молодого дарования, само дарование переходит на домашнее школьное обучение, школьные друзья добровольно берут на себя роли официантов и посудомоек в импровизированном ресторане, и в 11 лет Флина приглашают на стажировку в Eleven Madisson Park, лучший ресторан Америки, зовут в телешоу, печатают в газетах и, наконец, дают открыть свой собственный ресторан в центре Нью-Йорка.

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