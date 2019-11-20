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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Время пересечения государственной границы Узбекистана сократят до 30 минут

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане постановлением правительства утвержден порядок пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу, транспортных средств и товаров.

Как сообщает Telegram-канал Министерства юстиции, в целях предотвращения лишних хлопот в пропускных пунктах проведение контрольных процедур органами государственного надзора в отношении водителей, товаров и транспортных средств будет осуществляться через таможенную информационную систему «Единое окно».

В положении четко указано время нахождения транспортных средств в пропускных пунктах. Время нахождения в пропускном пункте транспортного средства не может превышать для легковых машин – 15 минут и для грузовых – 30 минут.

Санитарно-карантинный контроль будет проходить – 3 минуты; пограничный контроль (наличие паспорта) – 4 минуты; таможенный контроль – 15 минут; фитосанитарный контроль – 4 минуты и ветеринарный надзор – 4 минуты.

В случаях обнаружения правонарушения органами государственного контроля, осуществляющих деятельность на территории пропускного пункта, время прохождения контрольных процедур может превышать установленные нормы.

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