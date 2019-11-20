Таможенники Узбекистана пресекли незаконный вывоз $100 тысяч в Таджикистан

CA-NEWS (UZ) - На границе Узбекистана с Таджикистаном был задержан мужчина, пытавшийся незаконно вывезти более $100 тысяч, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В ходе оперативного мероприятия был предотвращен незаконный вывоз крупной суммы наличной иностранной валюты.

На приграничном таможенном посту «Кушкент» в ходе проведенного в установленном порядке таможенного осмотра автомобиля марки Opel Astra были обнаружены сокрытые от таможенного контроля, не заявленные в пассажирской таможенной декларации, $100 , спрятанные водителем автомобиля.

В настоящее время наличная иностранная валюта изъята в качестве вещественного доказательства. Продолжаются следственные мероприятия.