В Казахстане задержали главврача, подозреваемого в незаконном изъятии органов. Донорами выступали граждане Кыргызстана и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте главный врач городской клинической больницы № 1 Абылай Донбай задержан за незаконное изъятие органов человека и участие в транснациональной преступной группе, занимавшейся черной транспланталогией, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Врачу инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса "Участие в транснациональной преступной группе" и "Незаконное изъятие органов человека"

Причиной задержания врача стало досудебное расследование, по результатам которого установлено, что в течение двух лет на территории Казахстана действовала устойчивая преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов. Ее организаторами выступали граждане иностранных государств, а

Узнать больше: https://vesti.kg/proisshestviya/item/66419-grazhdane-kyrgyzstana-prodavali-svoi-pochki-chernym-transplantologam.html - Граждане Кыргызстана продавали свои почки «черным трансплантологам» - VESTI.KG - Новости Кыргызстан,донорами — граждане Узбекистана, Кыргызстана, Украины, которые из-за тяжелого материального положения вынуждены были продавать свои почки, а получателями — обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля.

По версии следствия, заведующий отделением трансплантологии и гепатобилиарной хирургии в сговоре с этой группой за крупное денежное вознаграждение проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек.