Компания Elixir Energy занимается бурением скважин на газ в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Компания Elixir Energy занимается бурением скважин на газ в Монголии.

Бурение ведется на основании договора о разделе продукции с правительством Монголии, (production sharing contract-PSC) Elixir Energy Limited (ASX: EXR) на 100% принадлежащего Nomgon IX по добыче метана на угольных пластах (CBM).

Расположенный в пустыне Южная Гоби в Монголии, в непосредственной близости от границы с Китаем, PSC Elixir Nomgon IX CBM занимает площадь около 30 000 км2 (более 7 миллионов акров). Это регион, который отличается исключительным сочетанием потенциально огромных ресурсов газа, минимального конкурирующего землепользования. Место компании «Elixir Energy» исключительно удачно расположено для снабжения Китая, всего в 410 километрах от китайского трубопровода Восток-Запад.

В Китае наблюдается быстрый рост спроса на газ, вызванный проблемами качества воздуха в его крупных городах и изменениями в законодательстве, что привело к масштабному переходу с угля на газ наряду с увеличением использования возобновляемых источников энергии. Тем не менее, Китай не может производить достаточно газа, что вынуждает его импортировать для удовлетворения внутреннего спроса. Этот дефицит покрывается за счет импорта трубопроводов из Центральной Азии и Мьянмы, а также более дорогого импорта СПГ вдоль побережья.

PSC компания обладает «гигантским предполагаемым ресурсом газа» с беспроцентным извлекаемым перспективным ресурсом в 40,1 млрд.куб.

Компания возглавляется командой менеджеров и правлением с историей успеха CBM, в том числе бывшими руководителями Santos (ASX: STO) Нилом Янгом и Стивеном Келеменом, а председателем является Ричард Котти, «крестный отец газа угольных пластов Квинсленда», который классно взял Queensland Gas Company (QGC) из $ 20 млн. ограниченного юниора в $ 5,8 млрд.

В обновленной информации о своей текущей программе бурения, Elixir сообщает, что она пробурила свою ключевую скважину, керновую скважину УГТААЛ-1, в прошлый понедельник, 11 ноября 2019 года. Как сообщает Finfeed.com, это первая скважина, пробуренная в ее независимо оцененной скважине. Лучшая оценка 40 триллионов кубических футов, неискаженный, извлекаемый запас газа на пороге Китая. По состоянию на воскресенье 17 ноября он достиг глубины 122 метров и до сих пор пересекает литологию, включающую конгломераты, углистые аргиллиты и тонкие угольные стрингеры.

Управляющий директор Elixir, Нил Янг, сказал: «С бурением скважины УГТААЛ-1 мы теперь начали нашу ключевую скважину на 2019 год. Мы ожидаем, что скважина достигнет пермского участка позже на этой неделе, после чего мы начнем тестировать угольные керны за их газосодержание.