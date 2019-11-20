В Самарканде при взрыве цистерны сгорели шесть грузовиков и экскаватор

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 20 ноября, примерно в 03:30 утра на открытой автостоянке недалеко от Нурабадского района Самаркандской области, произошел взрыв цистерны, передает Stv.uz.



По предварительным данным, в автоцистернах для сжиженного газа возник пожар. По словам очевидцев, по неизвестным причинам пожар вначале вспыхнул в грузовике марки «MAN».

Огнем уничтожены три автоцистерны для сжиженного газа, три грузовика марки "DAF” и «Зил», а также экскаватор Hyundai.

В результате взрыва был травмирован один из водителей и госпитализирован в больницу.

На место происшествия прибыли группа МЧС, аварийные службы и машины скорой помощи.