На перевале «Камчик» объявлено штормовое предупреждение

CA-NEWS (UZ) - На перевале «Камчик», соединяющим самую многонаселенную часть Узбекистана — Ферганскую долину с остальной территорией республики, на несколько дней объявлено штормовое предупреждение

"Узгидромет" распространил 20 ноября штормовое предупреждение для водителей, намеревающихся ехать в ближайшие дни через перевал «Камчик».

"С 21 по 25 ноября в районе перевала «Камчик» автодороги А-373 «Ташкент-Ош» ожидается снег временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 17-22 м/с, постепенное понижение температуры 21-23 ноября до 3-5°С мороза, 24-25 ноября до 8-13°С мороза", - отмечается в сообщении синоптиков.

На дороге ожидаются снежные заносы, гололедица.

Камчик — горный перевал, расположенный на востоке Узбекистана, на севере граничит с Кыргызстаном и на юге с Таджикистаном. Перевал является единственным наземным путём для автотранспорта между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области Ферганской долины, начинающимся сразу после Ангренского района. Параллельно по перевалу проходит регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2268 метров над уровнем моря.

Перевал является стратегически важным для экономики Узбекистана, так как обеспечивает основную часть транспортного и пассажирского сообщения из столицы Узбекистана в три густонаселенных области Ферганской долины — Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую, по основной автотрассе в перевале курсирует около 10-15 тыс. машин ежесуточно.