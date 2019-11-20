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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе усилен контроль за использованием общественного Wi-Fi

CA-NEWS (TJ) -  Душанбинские власти усилили контроль над общественным бесплатным Wi-Fi в парках, ресторанах и вузах. Решение городской администрации об этом было принято 15 ноября.

Согласно решения, отныне каждый желающий воспользоваться бесплатным Wi-Fi в общественных местах столицы получит для подключения код, что позволит контролировать использование Интернета. Некоторые граждане считают, что новый порядок нарушает право на свободный доступ к глобальной сети.

Власти заявили, что решение «направлено на защиту информационной безопасности и обеспечение безопасности граждан». По их словам, такая практика существует в развитых странах и «соответствует международным стандартам». Эксперты утверждают, что это, скорее всего, попытка властей получить информацию о пользователях бесплатного Wi-Fi и, таким образом, отслеживать информацию, которой жители делятся друг с другом.

Фирдавсджон Каландаров, помощник главы ГУП «Умный город», сказал 19 ноября в беседе с Радио Озоди, что отныне для подключения бесплатного вай-фай требуется указать номер мобильного телефона пользователя, на который будет отправлен код. «После ввода специального кода он получает доступ к бесплатному Интернету. В случае нецелевого использования WI-Fi пользователя можно будет вычислить», - сказал собеседник.

В ГУП «Умный город» сообщили, что данные пользователей Wi-Fi не будут передаваться властям со стороны провайдеров, но в случае входа на запрещенные сайты пользователя могут вызвать на беседу. «Если абонент зайдет на запрещенный сайт, это будет видно. Мы можем вызвать этого абонента и задать свои вопросы», - отметили в ГУП. Но неизвестно, в какой структуре пройдет беседа и кто будет проводить ее.

Власти подчеркивают, что новый порядок распространяется исключительно на бесплатный Wi-Fi в общественных местах столицы. Основными пользователями такого Интернета являются студенты, которые не могут себе позволить покупку пакета из-за его дороговизны.

Студент Бахтиёр Урунов сказал, что если каждый шаг пользователя будет отслеживаться, то он предпочтет воздержаться от такого Wi-Fi. «Иногда отправляешь личные фотографии, и получается кто-то будет иметь доступ к ним. Так нарушается тайна на частную жизнь», - говорит он.

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