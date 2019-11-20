В Фергане преступная группировка «душит» таксистов, требуя «долю» от посадки пассажиров (видео)

CA-NEWS (UZ) - В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой видно, как двое парней требуют 5 тысяч сумов ($0,5) с лицензированного таксиста, пытающегося забрать клиента с базара.

Запечатленный на видео случай, по словам собеседника из города Коканда в Ферганской, сделавшего эту запись, произошел 17 ноября, приблизительно в 8-9 часов утра, передает centralasian.org.

На видео видно, как двое парней не дают водителю такси выехать из территории рынка, требуя с него 5 тысяч сумов. За кадром слышится голос таксиста, который объясняет парням, что сейчас у него нет денег и что он заплатит им в следующий раз.

– Этот случай произошел возле столовых, которые находятся рядом с пешеходом с левой стороны, когда проезжаешь мост при въезде из Ферганы. Парни, занимающиеся разбоем на рынке Коканда, требуют деньги с таксистов, которые ездят на погранпост «Андархон». Они перегораживают дорогу таксистам и требуют с них «долю» за то, что они взяли пассажира. Если не ошибаюсь, одного из этих разбойников, оскорбившего водителя такси и пожилую женщину, зовут Мухаммад, – сказал пассажир такси из Коканда.

По словам нескольких легальных таксистов, стоянки для посадки пассажиров на территории рынка Коканда находятся под контролем уличной банды. "Они появились не вчера, действуют уже как минимум два года. Вначале требовали с таксистов по 2 тысячи сумов, а сейчас подняли ставку до 5 тысяч (около 0,5 доллара). Они не выдают никаких чеков за полученные с нас деньги, не носят бейджики. Никто не знает, кто они такие. Территория базара относится к городской администрации, но я не верю, что местные власти находятся в неведении происходящего. Их наглые действия свидетельствуют о том, что за ними стоят некие всесильные покровители", – сказал один из кокандских таксистов.

Другой таксист из Коканда говорит, что жаловался в Городское управление транспорта на незаконные действия «разбойников с рынка». Однако, по его словам, никаких действий со стороны чиновников не последовало. "Кроме госпошлин, нам ежедневно приходится платить этим ребятам по 40-50 тысяч сумов. Я не смог стерпеть такого беспредела и обратился в Городское управление транспорта. Сейчас я перестал заезжать на территорию рынка. Если у лицензированных таксистов они требуют по 5 тысяч сумов, то у нелегальных таксистов еще больше. Все молчат. Вы думаете, что участковый, администрация рынка и городская администрация не знают о происходящем?!, – возмущается кокандский таксист.

Сотрудник Кокандского городского отдела внутренних дел заявил, что «впервые слышит о разбойниках на территории рынка, требующих «долю» от таксистов».

В пресс-службе городской администрации (хокимията) отметили, что совместно с ГОВД и налоговой инспекцией приступили к совместному изучению данного вопроса.