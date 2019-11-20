РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Во славу верблюдов» – массовый фестиваль в Завхане (фото)

CA-NEWS (MNG) -  Более 600 монгольских пастушьих семей из шести сомонов аймака Завхан собрались на одном из крупнейших фестивалей верблюдов «Цөм сүргийн манлай» - «Лучший из ядра-стада».

Мероприятие проводилось на месте под названием Харганат Хоолой в сомоне Завханмандал, аймака Завхан по инициативе депутата парламента З.Нарантуяа и фонда «Нарантуяа».

Фестиваль направлен на улучшение пород двугорбого верблюда, привлечение туристов и публичное признание тяжелого труда скотоводов.

В ходе фестиваля 12 Галба Гоби рыжего порода и коричневого порода Хана Хэц, которые были признаны лучшими породами верблюдов Монголии, были вручены в дар пастухам из сомонов Алдархан, Дөрвөлжин, Завханмандал, Ургамал, Сантмаргац и Эрдэнэхайрхан аймака Завхан.

В программе фестиваля также организована ярмарка продуктов верблюда а также верблюжьи седла и другое оборудование. Есть много культурных мероприятий, таких как поэзия «во славу верблюдов», ритуал уговоров для верблюдов и конкурс для пары с лучшим снаряженным верблюдом. Кроме того, на выставке было представлено более 60 произведений скотоводов.

По состоянию на 2018 год в аймаке Завхан было в общей сложности 7800 верблюдов; 2000 находятся в его сомоне Дөрвөлжин. В целом в стране насчитывалось 470 тыс.голов верблюдов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ханое отметили 65-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Вьетнамом
  • Депутат Монголии сообщил, что экс-президент, подозреваемый в коррупции, сбежал из страны. Сам экс-президент опровергает обвинения
  • В Таджикистане расследуют перестрелку у дома Илхома-командира
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×