«Во славу верблюдов» – массовый фестиваль в Завхане (фото)

CA-NEWS (MNG) - Более 600 монгольских пастушьих семей из шести сомонов аймака Завхан собрались на одном из крупнейших фестивалей верблюдов «Цөм сүргийн манлай» - «Лучший из ядра-стада».

Мероприятие проводилось на месте под названием Харганат Хоолой в сомоне Завханмандал, аймака Завхан по инициативе депутата парламента З.Нарантуяа и фонда «Нарантуяа».

Фестиваль направлен на улучшение пород двугорбого верблюда, привлечение туристов и публичное признание тяжелого труда скотоводов.

В ходе фестиваля 12 Галба Гоби рыжего порода и коричневого порода Хана Хэц, которые были признаны лучшими породами верблюдов Монголии, были вручены в дар пастухам из сомонов Алдархан, Дөрвөлжин, Завханмандал, Ургамал, Сантмаргац и Эрдэнэхайрхан аймака Завхан.

В программе фестиваля также организована ярмарка продуктов верблюда а также верблюжьи седла и другое оборудование. Есть много культурных мероприятий, таких как поэзия «во славу верблюдов», ритуал уговоров для верблюдов и конкурс для пары с лучшим снаряженным верблюдом. Кроме того, на выставке было представлено более 60 произведений скотоводов.

По состоянию на 2018 год в аймаке Завхан было в общей сложности 7800 верблюдов; 2000 находятся в его сомоне Дөрвөлжин. В целом в стране насчитывалось 470 тыс.голов верблюдов.