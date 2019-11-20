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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал рекордсменом по длительности пребывания на этом посту

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности пребывания на этом посту, побив рекорд более чем столетней давности, передает NHK.

Среда стала 2887 днем, который Абэ проводит на посту премьер-министра. Впервые он занял этот пост в 2006 году, однако годом позже он ушел в отставку, указав в качестве причины такого решения неудовлетворительное состояние здоровья. В 2012 году он вновь занял пост премьер-министра, прилагая усилия по возрождению экономики, проводя реформирование системы труда и обеспечивая поддержку уходу за детьми.

Выступая утром 20 ноября перед журналистами, Абэ сказал: " Каждый день я стараюсь делать всё, чтобы обеспечивать выполнение задач, обещанных мною японскому народу. Думаю, что я смог достичь этого дня благодаря всем этим усилиям".

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