Количество пользователей интернета в Таджикистане составило около 3 млн абонентов

CA-NEWS (MNG) - Свыше 1,9 млрд. ($198,6 млн.) составили доходы частных и национальных операторов связи в Таджикистане за девять месяцев этого года, передает Avesta.



При этом профильные ведомства не приводят данные о снижении или увеличении доходов отрасли по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Сравнение также не приводится в статистических данных.

По данным Службы связи при правительстве РТ, доходы национального оператора АООТ «Таджиктелеком», ГУП «Почтаи точик» составили 146,5 млн. сомони. Доходы частных операторов за этот период составили 1 млрд. 778,3 млн. сомони ($183,5 млн.).

Количество пользователей интернета в Таджикистане на 1 октября этого года составило 2 млн. 984,5 тыс. абонентов, а пользователей мобильной связи – 6 млн. 186,9 тыс., из которых 4 млн. 467,9 тысяч являлись активными абонентами.

Количество телефонных аппаратов системы «Таджиктелекома» составило 282,6 тыс. единиц. В частности, 239 тыс. из них составляют домашние телефонные аппараты.