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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Актриса Гавхар Шарипова выпрыгнула из грузовика из-за домогательств водителя, - СМИ
Предыстория: Узбекская актриса Гавхар Шарипова погибла, выпав из кабины грузовика

CA-NEWS (UZ) -  Известная актриса Гавхар Шарипова погибла, выпрыгнув из двигавшегося грузовика. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на отделение внутренних дел Кашкадарьинской области.

Как сообщается, актриса погибла в ночь на 19 ноября примерно в 02:20 часов на 140-ом километре автомобильной дороги “Самарканд-Гузор”.

Причиной этому стали домогательства водителя грузовика Isuzu. Актриса, чтобы избавиться от приставаний водителя, выпрыгнула из машины на скорости 140км.

«Водитель грузовика Isuzu Ш.Ф., 1990 года рождения, проживающий в Шурчинском районе Сурхандарьинской области, ехал со скоростью 140 км / ч. Во время движения он одной рукой управлял машиной, а второй начал приставать к актрисе, сидевшей в салоне автомобиля, трогая её руки и плечи», - отмечается в сообщении СМИ.

По данному факту Гузарском районным управлении внутренних дел возбуждено уголовное дело, водитель был задержан. Если его признают виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы.

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