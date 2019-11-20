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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкентской области обнаружили древнее кладбище поселенцев VI-VII веков

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкентской области археологи обнаружили древнее кладбище поселенцев Тюркского каганата VI-VII веков.

Как сообщило УзА, кладбище расположено в ста километрах к северо-востоку от столицы, у подножия западных гор Тянь-Шаня на высоте 1000 метров над уровнем моря.

«Его нашли после наводнений, снега и дождя», - сказал учитель Ташкентской международной школы Скот Бекер.

После открытия Национальный археологический центр создал исследовательскую группу по кочевым культурам в Западном Тянь-Шане, которая планирует провести обширные археологические исследования в этом районе.

Как сообщается, в VI веке Тюркский каганат располагался на территории от Черного моря до Тихого океана, объединял все тюркские народы Центральной Азии. Ташкентская область в то время называлась Чач и была одним из административных центров.

«Редкость таких находок на территории Ташкентской области еще больше повышает значение этого нового археологического памятника. Поэтому захоронения на этом кладбище, которые разлагаются год за годом, должны быть как можно быстрее раскопаны и исследованы », - говорится в сообщении УзА.

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