Недвижимость семьи Алины Кабаевой стоит более $19,5 млн, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Стоимость недвижимости семьи главы совета директоров российской Национальной медиа группы, бывшей гимнастки Алины Кабаевой достигла 1 миллиарда 250 миллионов рублей ($19,5 млн), говорится в расследовании «Открытых медиа».

На Кабаеву и её родственников оформлены шесть квартир, два дома и 70 соток земли в четырех регионах.

В июле 2018 года Алина Кабаева впервые сама оформила в собственность участок земли на Рублево-Успенском шоссе. По данным Росреестра, ей принадлежат 25 соток в поселке дома отдыха «Успенское». Они прилегают к участку в 45 соток, которым, по данным Reuters, с 2013 года владеет бабушка Кабаевой Анна Зацепелина. По оценке издания, общая стоимость владений семьи Кабаевой в Успенском составляет 655 миллионов рублей.

Мать олимпийской чемпионки Любовь Кабаева, по данным «Собеседника», арендует двухэтажное шале площадью 334 квадратных метра. Как отмечают «Открытые медиа», в 2010 году она оформила в аренду на 49 лет участок земли в селе Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи. За землю и шале она и ещё 11 арендаторов, среди которых руководители «Газпрома», а также полный тезка Романа Золотова, сына главы Росгвардии Виктора Золотова, платят 101 тысячу рублей или 278 рублей в день на всех.

В нескольких километрах от села Эсто-Садок также находится резиденция, которую посещал премьер Дмитрий Медведев. Об этом стало известно из расследования Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». С российским премьером Алина Кабаева, по её словам, общается уже много лет.

Кроме того, её бабушка Анна Зацепилина и Лейсан Кабаева (так же зовут сестру спортсменки) купили в Москве и Санкт-Петербурге четыре квартиры, примерная стоимость которых – около 740 миллионов рублей. Квартиры были приобретены у людей из близкого круга президента Путина: Петра Колбина, Геннадия Тимченко и Григория Баевского, сообщал в 2016 году телеканал «Дождь».

Таким образом, на Кабаеву и её родных оформлена недвижимость, рыночная стоимость которой превышает один миллиард рублей. Издание подчеркивает, что в большинстве случаев речь идёт о недвижимости в закрытых населённых пунктах, а предыдущие владельцы имеют отношение к «Газпрому».

Последняя опубликованная декларация Алины Кабаевой датируется 2013 годом, когда она была депутатом Госдумы. Тогда её заявленный доход был около 11 миллионов рублей. Перед выборами в нижнюю палату в 2011 году ее накопления составляли 124 миллиона рублей. Национальная медиа группа, которую бывшая гимнастка сейчас возглавляет, не публикует годовые отчеты, поэтому оценить заработок Кабаевой нельзя.

В 2008 году газета «Московский корреспондент» объявила, что президент России Владимир Путин развёлся с женой и собирается жениться на Алине Кабаевой. Сразу после публикации она приостановила свою работу, а позднее была закрыта. За десять лет Путину и Кабаевой приписывают уже троих общих детей. Ни один из них ни при каких обстоятельствах этого не подтверждал.

Напомним, что Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте (Узбекистан) в спортивной семье. Отец Алины был профессиональным футболистом, а мать занималась баскетболом. Тренером Алины Кабаевой являлась Галина Винер, супруга другого известного выходца из Узбекистана, российского миллиардера Алишера Усманова.