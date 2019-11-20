Фотоальбом монгольских студентов представлен через 93 года во французском лицее Мишле

CA-NEWS (MNG) - 18 ноября министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Ё.Баатарбилэг посетил среднюю школу лицея Мишле ("Michelet") и французский университет Сорбонны.

На встрече с директором средней школы Мишле Эрик Бисет пригласил монгольских студентов учиться в лицее Мишле, отметив при этом, что с 1930 года ни один монгол не учился там.

Затем он передал журнал и фото монгольских учеников Я. Дугэрсурэна, Л. Уртнасана, Л. Намсраи и Б. Аюурзана, окончивших школу, из архива школы министру образования Монголии. Этих учеников сопровождал министр образования Монгольской Народной Республики Эрдэнэбатхан и привез в Париж в 1926 году.

⇳

В середине 1920-х годов, Монголия отправила своих лучших учеников средних школ в Германию и Францию, которые впоследствии стали ведущими интеллектуалами научных, культурных и промышленных районов Монголии.

С руководством школы министр Ё.Баатарбилэг рассказал о возможностях монгольских студентов учиться в лицее Мишле после 93 лет.

Средняя школа Мишле, или школьный округ Мишле, - это учреждение, расположенное в Ванве в О-де-Сене, объединяющее колледж, среднюю школу и подготовительные классы для средних школ в зданиях, классифицированных как исторические памятники и окруженных парком. 17 га.

Замок Ванв, вероятно, был построен примерно в середине XVII века для аббата Карла Ле Прево, который был лордом Ванв с 1638 по 1661 год. В 1655 году Клод Лебас де Монтаржи стал владельцем замка и построил его архитектор Жюль Ардуэн-Мансар, новый замок. Завершенный в 1704 году, он был позже куплен принцем де Конде и продан в качестве национального достояния во время Французской революции.

В 1859 году замок был расширен и построена часовня; средняя школа стала независимым учреждением в 1864 году. Новые здания были построены в 1880-х годах под руководством архитектора и лауреатом Римской премии, Альфреда-Николя Норманна. В 2014 году отмечали по случаю 150-летия независимости лицея Мишле