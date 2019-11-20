Мажилис Казахстана одобрил законодательные поправки, направленные на повышение уровня защиты граждан

CA-NEWS (KZ) - 20 ноября на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в I чтении поправки по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, сообщает пресс-служба Мажилиса.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты обратили внимание на ужесточение наказания за тяжкие преступления, прежде всего, за распространение наркотиков и насилие в отношении несовершеннолетних.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что депутаты не только поддержали предложения Правительства, но и настояли на ужесточении наказания в отношении тяжких преступлений.

- Президент поручил ужесточить наказание за распространение наркотиков. Депутаты Мажилиса, поддерживая это предложение Главы государства, внесли конкретные нормы по ужесточению наказания. Правительство же, ссылаясь на гуманизацию уголовного законодательства, отклоняет эти поправки депутатов. Как с этим соглашается МВД, которое отвечает за борьбу с наркопреступностью? И где здесь исполнение поручения Главы государства? Коллеги! Мы с вами должны в Казахстане создать такие условия, чтобы у всех тех, кто пытается распространять наркотики, «земля горела под ногами», а над головой был «дамоклов меч». И депутаты Мажилиса готовы законодательно поддержать решение этой задачи. Главное, чтобы в борьбе с наркобизнесом была заинтересованность самих правоохранительных органов, - сказал Нурлан Нигматулин.

Депутаты уверены, что необходима отдельная ответственность для лиц, кто осуществляют пропаганду и незаконную рекламу наркотиков.

- Переводя потребление наркотиков из уголовных правонарушений в административные, мы сами создаём условия, когда эта категория лиц уйдёт из-под опеки правоохранительных органов. Максимум, ими будут заниматься участковые, у которых нет никаких ни оперативных, ни следственных возможностей, - сказал Н.Нигматулин.

Председатель Мажилиса также подчеркнул, что борьба с наркопреступностью должна носить комплексный характер, затрагивая в т.ч. и тех сотрудников правоохранительных органов, которые способствуют распространению наркотиков.

- Борьба с наркопреступностью, как и война, не терпит полумер. И как боевые действия ведутся везде: на земле, в море и воздухе, так и борьба с наркопреступностью должна вестись по всей цепочке: и против изготовления, и против рекламы, сбыта и потребления, - сказал Нурлан Нигматулин.