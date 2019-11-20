В Казахстане рассказали, как складывается цена на газ для потребителей

CA-NEWS (KZ) - В ходе пресс-конференции в правительстве Казахстана вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков рассказал о ценообразовании на газ в рамках первого этапа газификаци г. Нур-Султан, передает пресс-служба правительства.



Как сообщил М. Журебеков, конечная цена для потребителя в столице складывается из трех основных факторов. Первая – это закупочная цена у недропользователя, по которой планируется закупать газ у западных месторождений, а именно это будет Кашаганский газ, Тенгизский газ, а также Актюбинская группа месторождений. Цена будет регулироваться Министерством энергетики совместно с Комитетом регулирования естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

«Вторая часть – транспортировка газа. Газ будет транспортироваться через трубопровод «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Там у нас тариф определен и далее пойдет вверх по новому газопроводу. Третий фактор, влияющий на цену, это затраты на газораспределительные сети. Они финансируются из бюджета. Поэтому влияние будет минимальное. Единственное, будет тариф на обслуживание сетей. Основной фактор, который будет влиять на цену – тариф на новый газопровод, на который потрачено 267 млрд тг», — вице-министр энергетики.

По словам М. Журебекова, после введения в эксплуатацию, строительная организация передает газопровод в управление «Интергаз Центральная Азия», который является дочерней структурой национального оператора АО «КазТрансГаз» для дальнейшей эксплуатации.

«После этого компания будет защищать тариф в Министерстве национальной экономики. После того, как тариф будет утвержден, будет определена оптовая цена в столице, и с учетом будет определена розничная цена для потребителя. Хотел бы проинформировать, что мы не собираемся ждать, когда газопровод будет введен в эксплуатацию. 13 ноября прошло совещание под председательством Премьер-Министра РК. Рабочая группа создана, до конца месяца будут представлены варианты по цене на газ», — сказал он.

Как отметил М. Журебеков, стоимость будет не дешевле угля, но при этом газ в столице и других областях будет дешевле, чем другие альтернативные источники энергии, как дизель или мазут.

«У нас нет посредников, цена закупается у недропользователей национальным оператором АО «КазТрансГаз» и доводится до населения. Уже сегодня мы принимаем меры для того, чтобы выработать данную цену до потребителя. На сегодня у нас есть много рабочих вариантов по цене. Единственное — будет выбран вариант с наименьшей ценой, в этом и есть наша цель — сделать цену доступной и наименьшей для населения», — резюмировал вице-министр энергетики.