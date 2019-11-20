Токио и Сеул не смогли преодолеть разногласий на переговорах в ВТО по поводу экспортного контроля

CA-NEWS (CA) - Япония и Южная Корея не смогли преодолеть разногласий по поводу ужесточения экспортного контроля со стороны Токио в ходе второго раунда двусторонних переговоров во Всемирной торговой организации, передает NHK.



Переговоры являются частью процедуры урегулирования спора, которую инициировала Южная Корея в сентябре. Эта мера была принята в ответ на решение Японии ужесточить контроль экспорта в Южную Корею трех высокотехнологичных материалов.

Встреча во вторник прошла в штаб-квартире ВТО в Женеве, продлившись более шести часов.

В ходе пресс-конференции представитель Министерства торговли Японии Дзюнъитиро Курода сообщил, что ужесточение контроля было необходимо для недопущения использования высокотехнологичных материалов в военных целях.

Курода отверг аргументы Сеула, заявив, что предпринятые Японией меры не нарушают никаких норм ВТО.

Представитель Южной Кореи Чон Хе Кван выступил с критикой экспортного контроля, назвав эту меру дискриминационным торговым ограничением. По его словам, Сеул примет решение о дальнейшем шаге в рассмотрении дела в ВТО.

Согласно правилам ВТО, Южная Корея может запросить созыва совета органа по урегулированию споров, если стороны не достигнут соглашения в течение 60 дней.