РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токио и Сеул не смогли преодолеть разногласий на переговорах в ВТО по поводу экспортного контроля

CA-NEWS (CA) -  Япония и Южная Корея не смогли преодолеть разногласий по поводу ужесточения экспортного контроля со стороны Токио в ходе второго раунда двусторонних переговоров во Всемирной торговой организации, передает NHK.

Переговоры являются частью процедуры урегулирования спора, которую инициировала Южная Корея в сентябре. Эта мера была принята в ответ на решение Японии ужесточить контроль экспорта в Южную Корею трех высокотехнологичных материалов.

Встреча во вторник прошла в штаб-квартире ВТО в Женеве, продлившись более шести часов.

В ходе пресс-конференции представитель Министерства торговли Японии Дзюнъитиро Курода сообщил, что ужесточение контроля было необходимо для недопущения использования высокотехнологичных материалов в военных целях.

Курода отверг аргументы Сеула, заявив, что предпринятые Японией меры не нарушают никаких норм ВТО.

Представитель Южной Кореи Чон Хе Кван выступил с критикой экспортного контроля, назвав эту меру дискриминационным торговым ограничением. По его словам, Сеул примет решение о дальнейшем шаге в рассмотрении дела в ВТО.

Согласно правилам ВТО, Южная Корея может запросить созыва совета органа по урегулированию споров, если стороны не достигнут соглашения в течение 60 дней.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Сенате рассмотрели вопросы военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией
  • Экс-депутат Кыргызстана Дамирбек Асылбек уулу экстрадирован из Казахстана
  • Особняк экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова выставили на продажу за $1 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×