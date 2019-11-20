Концерт «Ночь монгольской оперы» прошел в Джакарте

CA-NEWS (CA) - Концерт «Ночь монгольской оперы» состоялся 16 ноября в Джакарте.

Концерт состоялся по инициативе почетного консула Монголии в Республике Индонезии Тджандра Миндхарта Гозали и посланника культуры Монголии в Индонезии Сентиону Хуанди Дармоно, выступили оперные певцы Э.Анхбаяра, передовые работники культуры Монголии, певцы Д.Отгонжаргал, Д.Дуйнхоржав и Н.Наранбаатар. Помимо классиков Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, певцы также представили монгольские классические песни «Я - монгол», «Монгольская степь» и др.

С момента установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Индонезия в 1956 году политическое и экономическое сотрудничество в последние годы быстро развивается. Подчеркнув, что существуют возможности для развития двустороннего сотрудничества в области энергетики, торговли, образования и социальной сферы, почетный консул Монголии в Республике Индонезия Тджандра Миндхарта Гозали отметил на церемонии открытия, что он считает, что концерт «Ночь монгольской оперы» будет значительным для активизации двустороннего сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Монголия стала независимой от Манчжурской империи Цинь в 1921 году. С тех пор традиционные певцы Монголии были отправлены в Россию, Восточную Германию и Польшу для изучения оперы. “Я ожидала столкнуться с неловкостью в этой истории — факт, что эта музыка была советским импортом, но это не так”, - отметила она.

Опера прижилась в Улан-Баторе. Монгольский государственный академический театр оперы и балета — неоклассичиское красивое здание персикового цвета на главной площади столицы. Он открылся в 1963 году и первой оперой на его сцене стала знаменитая русская опера «Евгений Онегин».

Сегодня в театре работают 285 человек, здесь проходят более 100 выступлений в год. На сегодняшний день собственная «национальная опера» Монголии - любовная история под названием «Учиртай гурван толгой" - Три печальных холма» Б. Дамдинсурэна - была поставлена 2022 раза.