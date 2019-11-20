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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоится конференция «Сегодня и завтра литературы монгольских народностей мира»

CA-NEWS (MNG) -  22 ноября состоится церемония открытия научной конференции и книги по теме «Сегодня и завтра литературы монгольских народностей мира» в Дворце-музее Богд-Хана.

С шедевров ХХ века монгольской литературы, чтобы распространять среди широко кругов читателей, особенно среди молодежи, ознакомить с талантами и достижениями писателей, оценить богатство диалектов монгольского языка, с целью поощрения гордость и любовь Родины через литературу, извлеченную из великой истории и культуры нации, два художественных и культурных проекта монгольских народодностей мира находятся в стадии разработки.

В связи с этим, проект «Классическая библиотека монгольских народностей мира» был запущен в 2017 году с целью публикации лучших романов монголов. Например, с Монгольским национальным вещателем радио и телевиз, совместно создал передачу «Мир в Дэлгэрхангай» с творчеством писателя Внутренней Монголии, Э.Бүрэнтөгс.

Международная научная конференция проводится под руководством профессора и доктора /Ph.D/ Ж.Саруулбуян.

Директор Улан-Баторского университета, доктор и профессор (Sc.D), С.Баярсайхан и Ц. Эрдэнэбаатар, директор Дворца-музея Богд-Хана примут участие.

А также доктор и профессор /Ph.D/ Ван Мандуга из КНР, докладировать на тему «Пекинские монгольские исследования» и писатель Внутренней Монголии, Э.Бүрэнтөгс — на тему «Исторический обзор и тенденции литературы Вутренней Монголии».

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