В Узбекистане сообщили о регистрации умершего человека кандидатом в депутаты. ЦИК проводит проверку

CA-NEWS (UZ) - Центризбирком Узбекистана (ЦИК) проверяет информации о регистрации в качестве кандидата в депутаты умершего несколько лет назад человека.

«В связи с появившимися сегодня в социальных сетях сообщениями, о якобы регистрации в качестве кандидата в депутаты умершего несколько лет назад человека, ЦИК сообщает, что начата проверка данной информации. О результатах проверки ЦИК проинформирует общественность в ближайшее время» - сообщает пресс-служба ЦИК.

Ранее на своей странице в Facebook узбекистанский журналист Бахтиёр Насимов сообщил о том, что в списках кандидатов в депутаты одной из партий им было замечено имя его товарища, умершего два года назад.

«Ни слова не хотел говорить о выборах. Но тут увидел в списках кандидатов от одной партии фото и имя хорошего товарища своего, ушедшего в лучший из миров два года назад. Цена этим спискам кандидатов стала еще яснее», - отмечалось в посте журналиста.

Однако позже на его странице появился новый пост: «Дорогие друзья. Ответственно информирую вас о том, что предыдущий пост о кандидате в депутаты был основан на предварительной и ошибочной информации. Будем бдительны вместе».