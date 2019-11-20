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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев дал старт новому этапу строительства IT-парка стоимостью $150 миллионов

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 20 ноября посетил Технологический парк программных продуктов и информационных технологий в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Глава государства ознакомился с созданными здесь условиями, сообщила пресс-служба главы государства. В инновационном городке действуют программы инкубации и акселерации по поддержке перспективных стартап-проектов, имеются все удобства для специалистов. В настоящее время реализуются первые проекты по таким направлениям, как информационные технологии, финансовые технологии, электронная коммерция, электронное образование, биотехнологии. Предприятия, зарегистрированные в качестве резидентов технопарка, освобождены от уплаты налогов и таможенных платежей до 1 января 2028 года. Это, будучи большим подспорьем для специалистов сферы, усиливает интерес к технопарку. За короткое время число его резидентов превысило 300.

Президент Шавкат Мирзиёев заложил символический первый камень строительства нового этапа технопарка.

Планируется, что годовой объем произведенной здесь продукции превысит $10 миллионов в 2020 году и достигнет $100 миллионов в 2025-м. Общая стоимость проекта составляет $150 миллионов.

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