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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель Центробанка Монголии подал в отставку из-за того, что страна попала в серый список FATF

CA-NEWS (MNG) -  Спикер парламента Монголии Гомбожовын Занданшатар сообщил, что председатель Центрального банка Монголии Н.Баярсайхан и председатель комиссии по финансовому регулированию С.Даваасурэн должны взять на себя ответственность за включение Монголии в серый список ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

В октябре текущего года Монголия была включена в серый список ФАТФ не выполнив должным образом требования и рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), касающиеся мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием борьбы с терроризмом.

Вопрос увольнения Н. Баярсайхана и С.Даваасурэна с работы обсуждался в парламенте и был отложен по просьбе парламентской группы правящей Монгольской народной партии (МНП).

МНП поддержала освобождение С. Даваасурэна от председателя Комиссии по финансовому регулированию, но разделилась по вопросу освобождения Н. Баярсайхана от должности президента Центрального банка Монголии.

Однако на пятничном заседании Совета национальной безопасности Н.Баярсайхан был допрошен относительно его работы в банке.

20 ноября председатель Центробанка Монголии Н.Баярсайхан подал прошение об отставке спикеру парламента Г.Занданшатару.

Наряду с Монголией в серый список ФАТФ вошли Ирак, Зимбабве и Северная Корея.

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