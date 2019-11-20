Президент Туркменистана устроил разнос чиновникам, отвечающим за нефтегазовую отрасль

CA-NEWS (TM) - 19 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с руководителями нефтегазового комплекса, которые представили отчеты о проводимой ими работе по улучшению эффективности отрасли.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, подводя итоги заслушанных отчетов, президент отметил, что «в последние годы эффективность работы нефтегазового комплекса, в особенности по добыче нефти и газа, увеличению их промышленных резервов, снизилась, годовые плановые задания систематически не выполняются». Бердымухамедов привел свои данные, согласно которым, план госконцерна «Türkmennebit» за 10 месяцев выполнен лишь на 88,7% по причине низких темпов буровых работ и капитального ремонта скважин.



Госконцерн «Türkmengaz» за 10 месяцев план по добыче природного газа выполнен на 94,6%. Не соответствует проектной мощности производство сжиженного газа на заводе в Багаджа.

Госкорпорация «Türkmengeologiýa» план за этот год выполнила лишь на 85,9%, в результате чего не обеспечивается достаточный прирост запасов нефти и не открываются новые нефтяные залежи.

По сравнению с показателями 2018 года, объем производства бензина Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) ниже на 89,8%, дизтоплива – 91,8% и сжиженного газа – на 82,5%. Допущены недостатки и в реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке страны. Не соблюдается график отправки на внутренние и международные рынки полипропиленовой пленки, произведенной на заводе. В итоге доходы ТКНПЗ в иностранной валюте сократились на 2%. Напомним, что несколькими днями ранее, на заседании Кабмина 15 ноября, курирующий сферу ТЭК вице-премьер Мыратгелди Мередов сообщил президенту другие цифры о выполнении плана. По его данным, за 10 месяцев 2019 года план по переработке нефти выполнен на 101,8%, по производству бензина – на 100,1%, дизтоплива – на 103,5%.