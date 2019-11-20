Узбекские национальные блюда признаны полезными для здоровья, - Би-би-си

CA-NEWS (UZ) - Согласно Би-би-си (BBC), эксперты сферы здравоохранения вывели, что узбекские национальные блюда имеют массу полезных свойств.

Расположенный по Великому Шелковому пути Узбекистан – страна, где происходил обмен товаров и идей с другими государствами. Это дало возможность развиться стране: удивительные мозаики, продукты ремесленничества, образцы искусства и особенно, блюда тому доказательство, говорится в статье BBC, посвященной узбекской кухне.

«Если некоторые блюда богаты мясом, то другие состоят из муки, риса, овощей и специй. Из этих ингредиентов узбекские повара готовят блюда, одно удивительнее другого – от пельменей до кебаба», - говорится в источнике.

В статье также приводится, что рецепты узбекских блюд в каждом регионе индивидуальные. В качестве самых знаменитых блюд отмечаются самса, лагман, норин, шурва, кабаб, манты, плов и патыр.

«К VIII веку здесь началось распространение исламской религии и в городах увеличилось количество мечетей и медресе. Бухара имела важное значение и считалась центром образования, где собирались ученые всего мусульманского мира для обмена идей. Именно в такой среде начала развиваться узбекская кухня. Движение торговцев всего мира по Великому Шелковому пути привело к удивительному результату. Сегодня в узбекской национальной кухне мы можем увидеть воздействие турецкой, казахской, уйгурской, монгольской, и других культур», - говорится в статье.

Также в статье отмечается, что в качестве самого знаменитого национального блюда Узбекистана приводится плов, его готовят на всех праздниках и в особые дни.

Как подчеркнула гастроэнтеролог Лола Абдурахманова, проблема не в национальных блюдах, а в образе жизни узбекского народа. По словам специалиста, для людей трудящихся целый день, узбекские блюда полезны, главное – употреблять в меру. «Проблемы со здоровьем возникают в трех случаях: чрезмерное употребление пищи, малоподвижный образ жизни и отсутствие разнообразия в меню», - сказала она.